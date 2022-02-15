В Иркутской области благоустроят 104 общественных пространства

На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей



104 общественные территории и 91 двор будут благоустроены в Иркутской области в 2022 году. В их числе 29 пространств, которые жители региона выбрали сами во время рейтингового голосования, эти территории будут благоустроены в первую очередь.



В голосовании, которое прошло весной прошлого года в 17 городах и посёлках области, приняло участие более 130 тысяч человек. По его итогам иркутяне выбрали шесть пространств, жители Ангарска проголосовали за пять территорий, также победители определились в Зиме, Братске, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове, Вихоревке, Железногорске, Нижнеудинске, Тайшете, Усть-Куте, Шелехове, Марково, Хомутово.



Всего же в 2022-м работы по благоустройству общественных пространств проведут в 87 муниципальных образованиях. На это будет направлено более 1 млрд 107 млн рублей, в том числе 882,6 млн – средства федерального бюджета, 225 млн – областного бюджета. В министерстве жилищной политики и энергетики региона уточнили, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, по 137 территориям контракты уже заключены, остальные будут готовы к 1 апреля.



Также весной начнутся работы по реализации проектов – победителей V всероссийского конкурса малых городов. В 2022-м работы проведут в пяти городах: городские парки начнут ремонтировать в Алзамае и Шелехове, в Свирске стартует второй этап проекта «Свирская ривьера», в Усть-Куте благоустроят новый городской центр «Речники», в Усть-Илимске проведут благоустройство площади Дружбы. По всем пяти проектам уже готова проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы. До 20 марта будут заключены контракты с подрядными организациями, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

