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Монголия открыла свои границы для туристов

Монголия открыла свои границы для туристов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Невакцинированные могут сделать прививку в Монголии

14 февраля кабинет министров Монголии на своём внеочередном заседании принял постановление об отмене режима повышенной готовности к стихийным бедствиям и переходе с «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на «жёлтый».

- В настоящее время 92 процента взрослого населения страны полностью вакцинировано против коронавируса. Третья или бустерная доза охватила 52 процента целевой группы, а четвертая доза охватила 90000 человек. Поэтому, основываясь на оценке всех рисков, кабинет министров принял решение ослабить ограничения на пандемию, - заявил премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ во время пресс-конференции.

Премьер-министр также объявил, что Монголия полностью открывает международные пассажирские перевозки. Кроме этого, глава правительства рассказал об отмене всех предыдущих ограничений, введённых в связи с пандемией, за исключением рекомендаций по обязательному соблюдению режима социального дистанцирования, масочного режима и других профилактических мер (правила личной гигиены, вакцинация).

- Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был вакцинирован, имеют все возможности сделать прививку в Монголии, - отметил Л. Оюун-Эрдэнэ, добавив, что правительство, административные органы, частные организации и туристические компании Монголии приложат усилия для создания необходимых условий для обеспечения безопасности и предоставления услуг всем тем, кто прибывает в страну с деловыми и туристическими целями. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия коронавирус

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