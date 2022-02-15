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Туристам рекомендуют отправляться на Байкал в марте

Туристам рекомендуют отправляться на Байкал в марте
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристский центр рассказал, что можно делать на зимнем Байкале

Туристский информационный центр (ТИЦ) «Байкал» посоветовал туристам отправляться на Байкал в марте, когда уже не так холодно и световой день становится длиннее. Также туристам рассказали, что делать на легендарном озере зимой.

ТИЦ рекомендует исследовать Байкал. По его льду можно добраться до самых удалённых и труднодоступных мест озера. Этим пользуются многие путешественники.

- Искать ледяные гроты, кататься на коньках. Зимний Байкал – самый большой в мире каток, 560 кв. км. Ездить на машине. Очень опасное, но ооочень увлекательное развлечение, посмотреть на которое можно во время фестиваля «Байкальская миля», - советуют сотрудники туристического центра.

Кроме того, на озере можно кататься на горных лыжах. Восточный берег Байкала отлично подходит для фрирайда.

Помимо этого, туристы могут искупаться в горячих источниках.

- Это можно делать и летом, но зимой горячие ванны доставляют особое удовольствие. Ловить рыбу. Фотографировать. Всё. На каждом шагу. Каждую секунду. Делать фото сквозь льдины и в гротах. И еще, найти и сфотать пять видов льда, сделать ромашку из людей на льду, - сообщает ТИЦ.

В то же время нужно обязательно задобрить духов местности, забрать мусор с собой и сдать его на переработку, попробовать буузы, расколотку (необычное рыбное блюдо) и строганину.

В последнее время Байкал, особенно в зимнее время стал точкой притяжения многочисленных туристов со всей России.
туристы туризм Байкал

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