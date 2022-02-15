В Бурятии стало на 106 «земских докторов» больше

Миллион получат медики по программе «Земский доктор»



В 2021 году медицинские учреждения Бурятии приняли на работу 106 специалистов по программе «Земский доктор/земский фельдшер» (по этой программе выдают миллион рублей). Семь врачей трудоустроены в города с населением до 50 тысяч человек. Это города Гусиноозёрск, Закаменск и Кяхта. 29 фельдшеров начали работать в неукомплектованных фельдшерско-акушерских пунктах.



- На 2022 год с учетом потребности в медицинских кадрах запланировано трудоустроить 83 врача, в том числе в города с населением до 50 тысяч человек (Гусиноозёрск, Закаменск, Кяхта, Бабушкин) 16 врачей и 26 фельдшеров в неукомплектованные фельдшерско-акушерские пункты, - сообщает минздрав Бурятии.



Отдельное решение принято по моногородам – Закаменск, Кяхта, Гусиноозёрск и Бабушкин. Участникам программы «Земский доктор», приезжающим работать в эти населённые пункты, будет предоставляться дополнительно 1 млн. рублей из республиканского бюджета. Соответственно, они получат 2 млн.



- Минздрав Бурятии заключит договоры в 2022 году с семью медицинскими работниками, трудоустроенными в 2021 году в моногорода (Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск и Бабушкин), на предоставление дополнительных выплат в размере 1 млн рублей из республиканского бюджета каждому. А также с врачами, которые планируют трудоустроиться в 2022 году в те же города. Медицинские работники должны будут отработать пять лет. На данный момент проект постановления о предоставлении дополнительных выплат проходит процедуру согласования, - уточнила главный специалист-эксперт отдела государственной службы и образовательно-кадровой работы министерства здравоохранения Бурятии Жаргалма Доржиева.



Также принято решение о предоставлении дополнительных выплат врачам наиболее дефицитных специальностей, трудоустроенных в 2022 году в районы и моногорода Бурятии.



По результатам мониторинга к наиболее дефицитным специальностям относятся врач-анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог и хирург.



