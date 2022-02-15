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Сильные морозы задержатся в Бурятии

Сильные морозы задержатся в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России

Юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Тыву, Чукотку и Бурятию ожидают морозы до минус 35-40 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

- На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима - температура ночью будет опускаться до минус 30-35 градусов, - рассказал он.

По словам Вильфанда, до 35-40 градусов мороза также ожидается на Чукотке.

Накануне из-за морозов в Улан-Удэ впервые этой зимой отменили занятия у школьников с 1 по 4 классы. Тем утром было -33 градуса. Сегодня же было -32, и уроки состоялись у всех классов. 

прогноз погоды

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