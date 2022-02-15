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15 февраля

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В Улан-Удэ за сутки отловили 18 собак

В Улан-Удэ за сутки отловили 18 собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В приютах остаются более 650 собак

14 февраля в столице Бурятии было отловлено 18 безнадзорных собак, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

На сегодня в приютах подрядных организаций по отлову содержатся 653 собаки. Из них выше 25 см – 632 особей (таких собак пока не будут выпускать на улицы, согласно указу главы Бурятии).

Собаки меньше 25 см в холке выпускаются в прежнюю среду обитания в радиусе 500 метров от места отлова.

С начала года 164 собаки обрели новых владельцев.

Службы отлова работают по заявительной системе, нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.

По этим номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:

22-66-62, 22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район.
собаки бездомные животные

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