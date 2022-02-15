В Улан-Удэ за сутки отловили 18 собак

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В приютах остаются более 650 собак



14 февраля в столице Бурятии было отловлено 18 безнадзорных собак, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.



На сегодня в приютах подрядных организаций по отлову содержатся 653 собаки. Из них выше 25 см – 632 особей (таких собак пока не будут выпускать на улицы, согласно указу главы Бурятии).



Собаки меньше 25 см в холке выпускаются в прежнюю среду обитания в радиусе 500 метров от места отлова.



С начала года 164 собаки обрели новых владельцев.



Службы отлова работают по заявительной системе, нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.



По этим номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:



22-66-62, 22-75-88 - Советский район

+7-924-456-04-99 - Октябрьский район

44-30-00 - Железнодорожный район.

