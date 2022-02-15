Заявки принимаются до 22 марта
С 21 февраля в Бурятии начнётся приём заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета на производство национальных фильмов. Подать заявки можно до 22 марта включительно. Оценивать представленные материалы будет экспертная комиссия.
Субсидия будет предоставляться юридическому лицу – организации кинематографии, зарегистрированной в соответствии с законодательством России и осуществляющей свою деятельность в сфере кинопроизводства на территории Бурятии. Организация кинематографии вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе, которая может включать в себя создание не более одного национального фильма. Субсидия предоставляется организации кинематографии, заявка которой получила наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом.
- Заявки на предоставление субсидии принимаются по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,30, министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «на Субсидию»). Справки по телефону: 21-72-38, 21-35-17 (отдел искусств, народного творчества и образования), - сообщает пресс-служба министерства.
С более полной информацией о приёме документов на получение субсидии на производство национальных фильмов можно ознакомиться на сайте ведомства.
В Бурятии начат приём заявок на создание национальных фильмов
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