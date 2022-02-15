 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии начат приём заявок на создание национальных фильмов

В Бурятии начат приём заявок на создание национальных фильмов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 22 марта

С 21 февраля в Бурятии начнётся приём заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского бюджета на производство национальных фильмов. Подать заявки можно до 22 марта включительно. Оценивать представленные материалы будет экспертная комиссия.

Субсидия будет предоставляться юридическому лицу – организации кинематографии, зарегистрированной в соответствии с законодательством России и осуществляющей свою деятельность в сфере кинопроизводства на территории Бурятии. Организация кинематографии вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе, которая может включать в себя создание не более одного национального фильма. Субсидия предоставляется организации кинематографии, заявка которой получила наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом.

- Заявки на предоставление субсидии принимаются по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,30, министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «на Субсидию»). Справки по телефону: 21-72-38, 21-35-17 (отдел искусств, народного творчества и образования), - сообщает пресс-служба министерства.

С более полной информацией о приёме документов на получение субсидии на производство национальных фильмов можно ознакомиться на сайте ведомства.
конкурс фильм субсидии Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили знатоков праздника Сагаалган
В Бурятии определили знатоков праздника Сагаалган
Общество, 15.02.2022
Школьники соревновались в 13 номинациях
В Иркутской области благоустроят 104 общественных пространства
В Иркутской области благоустроят 104 общественных пространства
Общество, 15.02.2022
На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей
Лесники Бурятии помогают собачьим приютам
Лесники Бурятии помогают собачьим приютам
Общество, 15.02.2022
Лесники вновь привезли горбыль
В Чите появились контейнеры для раздельного сбора мусора
В Чите появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество, 15.02.2022
Пока горожане используют контейнеры не по назначению
В Иркутской области возрождён фестиваль «Петрушкины каникулы»
В Иркутской области возрождён фестиваль «Петрушкины каникулы»
Общество, 15.02.2022
Его участниками станут любительские кукольные коллективы региона
В Бурятии будут переучтены квоты по трудоустройству инвалидов
В Бурятии будут переучтены квоты по трудоустройству инвалидов
Общество, 15.02.2022
Спектр возможностей трудоустройства инвалидов станет значительно шире
В Забайкалье зарегистрирован рост браков среди молодёжи
В Забайкалье зарегистрирован рост браков среди молодёжи
Общество, 15.02.2022
Причину подобного всплеска пока не могут объяснить
В Бурятии мусор с Байкала обменяют на подарок
В Бурятии мусор с Байкала обменяют на подарок
Общество, 15.02.2022
Стартовала акция «Чистый лёд Байкала»
Бурятский борец выступит на двух международных турнирах
Бурятский борец выступит на двух международных турнирах
Общество, 15.02.2022
Арсалан Будажапов будет представлять Киргизию на соревнованиях в Турции и чемпионате Азии
В Бурятии выберут «Байкальских звёздочек»
В Бурятии выберут «Байкальских звёздочек»
Общество, 15.02.2022
На севере республики стартовал детский фестиваль-конкурс
В Иркутске и Чите прошёл День памяти воинов-интернационалистов
В Иркутске и Чите прошёл День памяти воинов-интернационалистов
Общество, 15.02.2022
К памятникам в честь погибших были возложены цветы и венки
В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре
В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре
Общество, 15.02.2022
В столице республики прошёл концерт в честь праздника Сагаалган
Монголия открыла свои границы для туристов
Монголия открыла свои границы для туристов
Общество, 15.02.2022
Невакцинированные могут сделать прививку в Монголии
В Иркутск возвращается картина Ильи Репина «Нищая»
В Иркутск возвращается картина Ильи Репина «Нищая»
Общество, 15.02.2022
Около года полотно экспонировалось на выставках в Европе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^