На Ольхоне стартовал фестиваль ледовых скульптур

Работают мастера из городов России и Монголии



По итогам отборочного этапа в финал фестиваля ледовых скульптур Olkhon Ice Fest (0+) попали восемь команд из Екатеринбурга, Пензы, Сочи, Якутии, Хабаровска и других городов России, также на Байкал приехала команда из Монголии. Команды уже прибыли на остров Ольхон и начали свою работу, сообщают организаторы фестиваля Olkhon Ice Fest.



Мастера вышли на площадку ледового городка, где возводят свои скульптуры. Тематика этого года - «Из глубины веков», посвящённая истории народов Сибири и загадкам формирования культурного кода.



Сообщается, что в этом году масштаб и глубина образности ледового городка перешли на новый уровень. В центре ледового городка расположился ледовый кромлех, в центре которого во время открытия фестиваля, 19 февраля, зажжется огонь – как символ жизни. Гости смогут увидеть скульптуры в технике «ледопластика» - фигурная резьба по байкальским наплескам у береговой линии, а в вечернее время зрителей ждет сюжетное лазерное шоу.



Организаторы отмечают, что особенное внимание они уделяют вопросу экологической безопасности: инструменты скульпторов и генераторы не соприкасаются со льдом, располагаются только на поддонах, а под туалетами проложено несколько слоев пленки и баннерной ткани. Здесь же расположены точки раздельного сбора отходов.



Имена призёров конкурса ледовых скульптур станут известны в день торжественного открытия фестиваля Olkhon Ice Fest.



В этом году Olkhon Ice Fest пройдёт в третий раз с 13 по 26 февраля.



Первый фестиваль стал победителем национальной премии Russian Event Awards в номинации лучшее туристическое событие в сфере культуры.



