Жителям республики обещают показать «незабываемое путешествие по многовековой Грузии»
29 апреля в столице Бурятии выступит грузинский «Королевский национальный балет». Он представит танцевальное шоу-спектакль «Огонь Грузии».
- При подготовке был применён принципиально новый подход: «Огонь Грузии» – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединённый общей идеей и сюжетной линией, - сообщает пресс-служба ФСК. – «Королевский национальный балет Грузии» находится в постоянном процессе сбора, изучения и развития национальных танцев в современном направлении.
Зрители услышат кавказские ритмы и увидят танцевальные номера с кинжалами и саблями в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ выступит балет из Грузии
Общество, Фото:
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