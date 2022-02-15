Праздник состоится 24 марта
В Иркутской области установлена новая праздничная дата — День иркутского кино. Впервые праздник отметят 24 марта этого года.
Сейчас обсуждается формат проведения праздника и разрабатывается программа. Планируется, что в неё войдут флешмоб с участием иркутских кинематографистов, показы фильмов региональных режиссёров, творческие встречи с авторами и обсуждение кинолент.
– Эта идея пришла мне в голову, когда я читал книгу «Кино в Сибири» Виктора Ватолина, из которой узнал, что первый кинопоказ в Иркутске состоялся 12 марта 1897 года. Меня поразила эта информация, ведь это случилось двумя годами позже самого первого показа братьев Люмьер во Франции в 1895 году. Тогда я посчитал, что в этом году исполнится 125 лет с момента первого иркутского показа и озвучил идею об учреждении дня иркутского кино в соцсетях, — рассказал директор центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая Юрий Яшников.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, первый постоянный летний кинотеатр в Иркутске был открыт в 1906 году. В 1909 году началось кинопроизводство. Компания итальянца Антона Дон-Отелло произвела документальную ленту «Виды Байкала» (0+). В царское время его киноимперия простиралась на территории Сибири и Дальнего Востока. В советский период на всю страну славилась Восточно-Сибирская студия кинохроники, которая документировала важнейшие события в истории России, происходившие в конкретном регионе.
В Иркутской области впервые отметят День иркутского кино
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