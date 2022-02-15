В Бурятии проходит конкурс «Этника мастерства»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Следующий этап конкурса состоится 18 февраля



В Бурятии проводится республиканский конкурс «Этника мастерства». В первом туре приняли участие 50 педагогов из этнокультурных и образовательных организаций региона. В их числе помощник воспитателя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Лидия Голикова.



- Мы рады за нашу коллегу, поскольку по итогам первого тура, Лидия Ивановна вышла в финал конкурса. На суд жюри она представила работы по галечному искусству, выполненные вместе с ребятами – воспитанниками учреждения. Теперь, 18 февраля ей предстоит в «Городе мастеров» представить свою презентацию творчества. Желаем Лидии Ивановне победы в конкурсе! - выразила мнение всего коллектива директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.



Как рассказали организаторы конкурса, социально значимым итогом проекта, который реализуется «Домом Дружбы», станет формирование этнокультурных общественных пространств в городе и на селе для сохранения семейных ценностей, укрепления связей между поколениями, традиций добрососедства и развития своей малой родины. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

