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В Бурятии проходит конкурс «Этника мастерства»

В Бурятии проходит конкурс «Этника мастерства»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Следующий этап конкурса состоится 18 февраля

В Бурятии проводится республиканский конкурс «Этника мастерства». В первом туре приняли участие 50 педагогов из этнокультурных и образовательных организаций региона. В их числе помощник воспитателя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Лидия Голикова.

- Мы рады за нашу коллегу, поскольку по итогам первого тура, Лидия Ивановна вышла в финал конкурса. На суд жюри она представила работы по галечному искусству, выполненные вместе с ребятами – воспитанниками учреждения. Теперь, 18 февраля ей предстоит в «Городе мастеров» представить свою презентацию творчества. Желаем Лидии Ивановне победы в конкурсе! - выразила мнение всего коллектива директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

Как рассказали организаторы конкурса, социально значимым итогом проекта, который реализуется «Домом Дружбы», станет формирование этнокультурных общественных пространств в городе и на селе для сохранения семейных ценностей, укрепления связей между поколениями, традиций добрососедства и развития своей малой родины. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия конкурс педагоги

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