Специалисты ещё раз проверят местность после нападения собак на мать с ребёнком
Сегодня, 15 февраля, с 10:00 до 17:00 пройдёт внеплановый рейд по отлову бродячих собак в улан-удэнском парке «Юбилейный» и прилегающих микрорайонах.
Шесть сотрудников администрации Октябрьского района и три группы службы отлова будут обследовать дворы у многоквартирных домов и гаражные площадки в поисках собак.
- В связи с нападением безнадзорных животных на девушку с ребёнком в Октябрьском районе пройдут внеплановые мероприятия по выявлению бродячих животных, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. На помощь матери пришли прохожие, которые разогнали собак, но сильный укус она всё же успела получить. «Самый страшный день», - поделилась пострадавшая. После этого нападения в парке и рядом с ним поймали девять собак.
В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит «собачий» рейд
Общество, Фото:
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