 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит «собачий» рейд

В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит «собачий» рейд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Специалисты ещё раз проверят местность после нападения собак на мать с ребёнком

Сегодня, 15 февраля, с 10:00 до 17:00 пройдёт внеплановый рейд по отлову бродячих собак в улан-удэнском парке «Юбилейный» и прилегающих микрорайонах.

Шесть сотрудников администрации Октябрьского района и три группы службы отлова будут обследовать дворы у многоквартирных домов и гаражные площадки в поисках собак.

- В связи с нападением безнадзорных животных на девушку с ребёнком в Октябрьском районе пройдут внеплановые мероприятия по выявлению бродячих животных, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. На помощь матери пришли прохожие, которые разогнали собак, но сильный укус она всё же успела получить. «Самый страшный день», - поделилась пострадавшая. После этого нападения в парке и рядом с ним поймали девять собак.
парк Юбилейный парки отдыха собаки бродячие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит «собачий» рейд
В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит «собачий» рейд
Общество, 15.02.2022
Специалисты ещё раз проверят местность после нападения собак на мать с ребёнком
Бурятские хирурги прооперировали ребёнка с врождённой аномалией
Бурятские хирурги прооперировали ребёнка с врождённой аномалией
Общество, 15.02.2022
Врачи прооперировали маленького пациента с расщелиной верхней губы
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на спад
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на спад
Общество, 15.02.2022
Скончались ещё девять больных ковидом
В Иркутской области водители выезжают на лёд, несмотря на риск
В Иркутской области водители выезжают на лёд, несмотря на риск
Общество, 15.02.2022
Нарушителей привлекают к ответственности
Прокуратура отреагировала на проблему с питьевой водой в селе Бурятии
Прокуратура отреагировала на проблему с питьевой водой в селе Бурятии
Общество, 15.02.2022
Сельчане вынуждены добывать воду с риском для жизни
В Улан-Удэ открылась выставка «Как в сказке»
В Улан-Удэ открылась выставка «Как в сказке»
Общество, 15.02.2022
Выставка открыта до конца февраля
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о защите данных
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о защите данных
Общество, 15.02.2022
Голосование выберет лучших в номинациях «Плакат» и «Видеоролик»
В Бурятии температура опускалась до -44 градусов
В Бурятии температура опускалась до -44 градусов
Общество, 15.02.2022
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Улан-Удэ откроется выставка «Натурные вторники»
В Улан-Удэ откроется выставка «Натурные вторники»
Общество, 14.02.2022
На ней будут представлены работы начинающих местных художников
В Агинском округе перенесён всероссийский турнир по борьбе
В Агинском округе перенесён всероссийский турнир по борьбе
Общество, 14.02.2022
Чемпионат памяти Базара Ринчино передвинут на неопределённую дату
В Иркутской области возобновят фестиваль деревянной скульптуры
В Иркутской области возобновят фестиваль деревянной скульптуры
Общество, 14.02.2022
В состав жюри «Лукоморья» приглашён Даши Намдаков
В Бурятии выбрали лучшего детского педагога по ПДД
В Бурятии выбрали лучшего детского педагога по ПДД
Общество, 14.02.2022
В этом году участие также приняли педагоги учреждений дополнительного образования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^