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Бурятский борец выступит на двух международных турнирах

Бурятский борец выступит на двух международных турнирах
Общество,  Фото:официальная группа Александра Богомоева
Арсалан Будажапов будет представлять Киргизию на соревнованиях в Турции и чемпионате Азии

С 26 по 27 февраля в Турции состоится международный турнир по вольной борьбе «Яшар Догу -2022». Бурятский борец Арсалан Будажапов будет представлять Кыргызстан в весовой категории 79 кг, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Также спортсмен примет участие в чемпионате Азии по вольной борьбе. Соревнования пройдут в столице Монголии с 19 по 24 апреля. Путёвку на чемпионат Арсалан Будажапов завоевал в январе, став чемпионом Киргизии по вольной борьбе в весовой категории 79 кг.

Напомним, что Арсалан Будажапов уже становился чемпионом Азии в 2020 году.
вольная борьба Бурятия спорт чемпионат Азии

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