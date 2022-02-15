Арсалан Будажапов будет представлять Киргизию на соревнованиях в Турции и чемпионате Азии
С 26 по 27 февраля в Турции состоится международный турнир по вольной борьбе «Яшар Догу -2022». Бурятский борец Арсалан Будажапов будет представлять Кыргызстан в весовой категории 79 кг, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Также спортсмен примет участие в чемпионате Азии по вольной борьбе. Соревнования пройдут в столице Монголии с 19 по 24 апреля. Путёвку на чемпионат Арсалан Будажапов завоевал в январе, став чемпионом Киргизии по вольной борьбе в весовой категории 79 кг.
Напомним, что Арсалан Будажапов уже становился чемпионом Азии в 2020 году.
Бурятский борец выступит на двух международных турнирах
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