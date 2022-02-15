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В Ангарске над колледжем экономики, сервиса и туризма нависла угроза закрытия

В Ангарске над колледжем экономики, сервиса и туризма нависла угроза закрытия
Общество,  Фото:Заксобрание Иркутской области
В здании был выявлен прогиб двух балок

В Ангарске могут упразднить филиал иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма. Родители студентов и педагоги колледжа просят о помощи.

Как пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в настоящее время занятия в здании филиала не проводятся. Причина в том, что во время инструментального обследования был выявлен прогиб двух балок, что ставит под угрозу здоровье студентов и преподавателей. Из-за этого обучение проводилось в дистанционном формате, а сейчас очный учебный процесс будет идти в зданиях Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий и в Ангарском политехническом техникуме. Планируется проведение ещё одной экспертизы, составление проекта капитального ремонта здания.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Бренюк отметил, что жителей Ангарска волнует вопрос о дальнейшей судьбе филиала, люди не исключают, что учебное заведение будет упразднено, а сотрудники колледжа попадут под сокращение.

Максим Парфенов рассказал, что на сегодняшний день принято решение о сокращении двух ставок – вахтера и сотрудника пищеблока, а филиал не планируется закрывать в течение, как минимум трёх лет, пока все учащиеся не получат дипломы. Сохранится ли филиал после этого, пока неизвестно, всё будет зависеть от выполнения капитального ремонта здания.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области настаивают на сохранении в Ангарске филиала иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, сообщили в пресс-службе ЗС.

Депутат Ирина Синцова заявила, что вопрос должен рассматриваться в двух направлениях: сохранить филиал, а до проведения капитального ремонта подобрать вариант размещения колледжа в другом здании. Продолжить работу по данным проблемам депутаты планируют на выездном совещании в Ангарске.
колледж

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