Прохождение по маршруту примет участие в чемпионате России по спортивному туризму
Сборная команда федерации спортивного туризма Бурятии в период с 9 марта по 4 апреля планирует совершить лыжный поход шестой категории сложности по территории Якутии. Заявка будет направлена на участие в чемпионате России по спортивному туризму этого года в группе дисциплин «Маршрут». Напомним, что в прошлом году команда Бурятии заняла третье место в чемпионате России.
Поход проведут в Буордахском высокогорном массиве, по хребту Улахан-Чистай по маршруту: посёлок Сасыр – вверх по реке Кюретер – ледник Кюретерский - перевал Кюретерский (1Б категории сложности (к.с.)) – перевал Поморский (3А к.с.) – гора Победа (3А к.с.) – ледник Обручева – перевал Туристов Татарии (3А к.с.) – первопрохождение перевала (2А-2Б к.с.) – вверх по реке Разведчик - перевал Синяя Птица (3А к.с.) – ледник Мицкевича - перевал Мицкевича Северный (2Б к.с.) (в приоритете первопрохождение справа от перевала (2Б-3А к.с.)) – правый приток реки Туманной – перевал Внучка (3Б к.с.) – ледник Строда – ледник Обручева – ледник Сумгина – перевал Московский (3А к.с.) – ледник Салищева – перевал Ойунского (3А к.с.) - ледник Ойунского – ледник Цареградского – перевал Хортица (3А к.с.) – ледник Чернышевского – вниз по реке Эгелях – посёлок Сасыр.
Общая протяжённость активной части маршрута составит 223 километра. Командой планируются несколько первопрохождений перевалов и восхождение на гору Победа (3003 м), сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Спортсмены Бурятии совершат лыжный поход по горам Якутии
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