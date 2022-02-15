Бурятские хирурги прооперировали ребёнка с врождённой аномалией





В отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ поступил четырёхлетний пациент с диагнозом - врождённая левосторонняя расщелина верхней губы. Эта коррекция врожденной аномалии требует комплексного подхода. Она направлена не только на устранение косметического дефекта, но и на реконструкцию функциональных нарушений, устранение проблем с глотанием, дыханием и звукопроизношением.- Хирурги выполнили хейлопластику по методу профессора Ло из Тайваня с одномоментной ринопластикой по методу японского врача Tajima, - сообщает РКБ им. Семашко.При этом методе создаётся преддверие полости рта - пространство, расположенное под верхней губой, восстанавливается целостность круговой мышцы верхней губы, формируется красная кайма и воссоздаётся структура преддверия носа.Сейчас малыш уже находится дома и идёт на поправку. Врачи больницы пожелали ему крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях.Такую аномалию в народе ещё называют заячьей губой – это порок развития челюстно-лицевой области, заключающийся в незаращении верхней губы. С заболеванием рождается около 0,04% детей (чаще мальчики).Расщелина губы и нёба формируется на восьмой неделе внутриутробного развития плода, когда происходит закладка челюстно-лицевых органов. Лечением проблемы занимаются специалисты в области челюстно-лицевой хирургии, логопеды, стоматологи и педиатры.