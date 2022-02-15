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Бурятские хирурги прооперировали ребёнка с врождённой аномалией

Бурятские хирурги прооперировали ребёнка с врождённой аномалией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, РКБ имени Семашко
Врачи прооперировали маленького пациента с расщелиной верхней губы

В отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ поступил четырёхлетний пациент с диагнозом - врождённая левосторонняя расщелина верхней губы. Эта коррекция врожденной аномалии требует комплексного подхода. Она направлена не только на устранение косметического дефекта, но и на реконструкцию функциональных нарушений, устранение проблем с глотанием, дыханием и звукопроизношением.

- Хирурги выполнили хейлопластику по методу профессора Ло из Тайваня с одномоментной ринопластикой по методу японского врача Tajima, - сообщает РКБ им. Семашко.

При этом методе создаётся преддверие полости рта - пространство, расположенное под верхней губой, восстанавливается целостность круговой мышцы верхней губы, формируется красная кайма и воссоздаётся структура преддверия носа.


Сейчас малыш уже находится дома и идёт на поправку. Врачи больницы пожелали ему крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях.

Справка:

Такую аномалию в народе ещё называют заячьей губой – это порок развития челюстно-лицевой области, заключающийся в незаращении верхней губы. С заболеванием рождается около 0,04% детей (чаще мальчики).

Расщелина губы и нёба формируется на восьмой неделе внутриутробного развития плода, когда происходит закладка челюстно-лицевых органов. Лечением проблемы занимаются специалисты в области челюстно-лицевой хирургии, логопеды, стоматологи и педиатры.
операция дети РКБ

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