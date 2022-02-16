По льду Байкала пробегут марафон на коньках

Состоятся забеги на дистанции от 500 м до 200 км



С 6 по 8 марта пройдёт открытый международный конькобежный марафон на озере Байкал. Мероприятие проведут в районе посёлка Сахюрта Ольхонского района Иркутской области, в бухте Базарная губа.



Вечером 6 марта состоится ночная гонка на 5 км. 7 марта пройдёт открытие марафона. Будут проведены забеги на 5, 10, 25, 50, 100, 200 км, а также забег на 500 м в купальниках. На 8 марта запланирован поход и экскурсия на остров Огой.



Принять участие могут все желающие. Трасса для забегов расположена на открытом льду озера Байкал.



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