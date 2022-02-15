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В Иркутской области водители выезжают на лёд, несмотря на риск

В Иркутской области водители выезжают на лёд, несмотря на риск
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Нарушителей привлекают к ответственности

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области обозначили те районы, где чаще всего зимой в 2021-2022 годы на водных объектах водители выезжают на лёд в нарушение закона.

Так, «рекордсменом» по числу привлечённых к административной ответственности за выезд на лёд вне ледовых переправ стал Братский район. Сорок пять водителей вопреки требованиям безопасности воспользовались несанкционированными проездами по льду.

На водоёмах Иркутска и Иркутского района было зарегистрировано 24 аналогичных нарушения.

В Нижнеудинском районе в отношении семерых водителей были составлены протоколы об административной ответственности, в Боханском – в отношении пятерых, в Усть-Кутском – в отношении четырёх.

По три нарушения были выявлены на водных объектах в Усольском и Ольхонском районах, по два – в Нукутском и Киренском, по одному – в Слюдянском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Черемховском, Шелеховском.

- Наша задача - привлечь внимание граждан к вопросам безопасности в ходе масштабной разъяснительной работы, регулярно предоставлять актуальную информацию о складывающейся ледовой обстановке. Многие переоценивают крепость льда, а гарантировать безопасность на несанкционированных ледовых трассах невозможно. Риски вполне реальны, и о них информируют установленные запрещающие знаки и аншлаги, но многие позволяют себе выезд на лёд на транспортных средствах. Сто один водитель сознательно пошёл на риск и воспользовался опасным проездом по льду, - сказал Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

По закону, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещён. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Иркутская область

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