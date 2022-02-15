Прокуратура отреагировала на проблему с питьевой водой в селе Бурятии

Сельчане вынуждены добывать воду с риском для жизни
Прокуратура после публикации в СМИ проверила исполнение закона об организации водоснабжения населения села Зактуй Тункинского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители села добывают питьевую воду из проруби с риском для жизни. Для этого сельчане используют привязанное к жилетке ведро, при этом существует риск поскользнуться и скатиться в воду.
- Жители села не обеспечены питьевой водой. В пределах населённого пункта отсутствует источник воды, которая бы соответствовала санитарно-эпидемиологическим характеристикам. Подвоз питьевой воды в настоящее время органами местного самоуправления также не организован, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура предъявила иск администрации Тункинского района об обязании принять меры к организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории села Зактуй.
Иск находится на рассмотрении.
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