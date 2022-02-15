В Бурятии организацию через суд обязали очистить лес от порубочных остатков

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура Курумканского района Бурятии выявила нарушение закона в области охраны окружающей среды и природопользования.



Установлено, что лесозаготовительная организация с республиканским агентством лесного хозяйства заключила четыре договора купли-продажи лесных насаждений.



По закону и условиям договоров предприятие обязано осуществить уборку лесоделян от порубочных остатков.



В ходе осмотра лесосек установлено, что по окончании работ в местах рубок лесных насаждений имеются порубочные остатки, которые создают угрозу возникновения лесных пожаров.



В связи с этим прокуратура района в суд направила четыре иска с требованием обязать организацию произвести очистку мест рубок от порубочных остатков.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

