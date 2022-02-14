Долгожительница Анна Петровна Протасова награждена медалью «За отличие в охране государственной границы»
Сегодня, 14 февраля, исполнилось 100 лет жительнице Кяхтинского района Бурятии Анне Петровне Протасовой, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Анна Петровна родилась в селе Утан Чернышевского района Читинской области в рабочей семье. В 1932 году окончила три класса начальной школы в родном селе.
С 1937 года проживала на станции Зилово Чернышевского района. В этом же году ей исполнилось 15 лет, и она пошла работать почтальоном. С 1937 по 1939 годы Анна Петровна трудилась разнорабочей в вагонно-ремонтном пункте.
В 1939 году вышла замуж за Василия Павловича Тренева. В декабре 1941 году он погиб на войне.
В мае-июне 1943 года была объявлена мобилизация рабочих в Довендострой на работу в шахту, для добычи угля, золота, молибдена. Анна Петровна работала на лесозаготовке десятником и старшим мастером на электростанции в кочегарке.
В 1944 году она перешла в Революционный военный Совет (реввоенсовет), и работала при столовой бухгалтером калькулятором, кассиром. В управлении военно-строительных работ трудилась с 1944 по 1947 годы.
В 1947 году вышла замуж за Корнея Филипповича Протасова и переехала в Кяхтинский район, посёлок Наушки, где и живёт по сей день с сыном.
Переехав в Кяхтинский район, трудилась много лет на железнодорожном вокзале станции Наушки техническим работником, откуда и ушла на заслуженный отдых.
Анна Петровна родила шесть детей, сейчас у неё 13 внуков, 19 правнуков и две праправнучки.
Награждена медалью «За отличие в охране государственной границы». Анна Петровна вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда, имеет статус «Дети войны».
Жительница Бурятии отметила столетие
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