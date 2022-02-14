Эфир с участием жителя Бурятии планируют показать на этой неделе
Юрист из Улан-Удэ Григорий Ердомаев стал участником интеллектуальной передачи «Своя игра» (0+).
Григорий играет в улан-удэнском клубе интеллектуальных игр за команду «Каисса». Ещё одним участником этой команды является знакомый зрителям «Своей игры» Чимит Дармаев, который в игре назвали «самым умным сантехником Улан-Удэ». Последний и анонсировал участие приятеля в передаче.
- Официального анонса ещё нет, но по неофициальным данным и по всем подсчётам, если на этой неделе не произойдёт никакого форс-мажора, в эту субботу, 19 февраля, в 15:00 по улан-удэнскому времени в эфире канала НТВ выйдет «Своя игра» с участием улан-удэнца Григория Ердомаева. Григорий Ердомаев юрист из Улан-Удэ, состоит в клубе интеллектуальных игр Улан-Удэ, в командные игры играет за «Каиссу», неоднократный победитель и призёр улан-удэнских и региональных соревнований по интеллектуальным играм, - написал Чимит Дармаев на своей странице в Facebook.
Григорий работает директором по правовым вопросам Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения.
Чимит Дармаев участвовал в «Своей игре» несколько раз. Год назад он играл в том числе против знаменитого интеллектуала Анатолия Вассермана.
Справка:
«Своя игра» — популярная российская телевизионная игра-викторина, транслируемая на телеканале НТВ, производится по лицензии и является российским аналогом американской телепрограммы «Jeopardy!» («Рискуй!»).
Премьера программы состоялась в 1994 году на РТР, долгое время шоу выходит на НТВ.
Основной процесс в игре — ответ на вопросы из самых разных категорий.
Юрист из Улан-Удэ стал участником «Своей игры»
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