Игрушечный «Кинг-Конг» успел испугать одного водителя
«Прикованного» пассажира запечатлели пассажиры в Улан-Удэ. Плюшевую обезьянку закрепили манипуляторами на задней кабине мусоровоза, и все пассажиры сзади могли им полюбоваться его поездкой в «последний путь». Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude, где подписчики проявили живой интерес к игрушке и начали придумывать смешные комментарии.
«Кинг-Конг жив»,
«Вчера видела на Бабушкина»,
«Сейчас зоозащитники заговорят о жестоком обращении с Кинг-Конгом»,
«Я ехала за ним и испугалась сначала»,
«Хорошо работать водителем мусоровоза, подарки можно не покупать»,
«Госномер не видно, повод для штрафа. А игрушка для отвода глаз сотрудников ГИБДД»,
«Это когда не дождался маршрутки с сотых кварталов», «О боже! Отпустите бедное животное».
Пользуясь случаем, сегодня в День всех влюблённых, некоторые подписчики поделились тематическими комментариями.
«Когда не поздравил жену с Днём всех влюблённых», «Спецзаказ к 14 февраля будет особо одиноким», «Одинокий мужчина без вредных привычек ищет вторую половинку».
Судя в какой машине едет плюшевое животное – то ему только одна дорога. Видать, кто-то на днях решил распрощаться со своим любимцем.
Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка
Общество, Фото:
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