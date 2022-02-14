 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 февраля

13 февраля

Популярное

Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка

Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Игрушечный «Кинг-Конг» успел испугать одного водителя

«Прикованного» пассажира запечатлели пассажиры в Улан-Удэ. Плюшевую обезьянку закрепили манипуляторами на задней кабине мусоровоза, и все пассажиры сзади могли им полюбоваться его поездкой в «последний путь». Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude, где подписчики проявили живой интерес к игрушке и начали придумывать смешные комментарии.

«Кинг-Конг жив»,
«Вчера видела на Бабушкина»,
«Сейчас зоозащитники заговорят о жестоком обращении с Кинг-Конгом»,
«Я ехала за ним и испугалась сначала»,
«Хорошо работать водителем мусоровоза, подарки можно не покупать»,
«Госномер не видно, повод для штрафа. А игрушка для отвода глаз сотрудников ГИБДД»,
«Это когда не дождался маршрутки с сотых кварталов», «О боже! Отпустите бедное животное».

Пользуясь случаем, сегодня в День всех влюблённых, некоторые подписчики поделились тематическими комментариями.

«Когда не поздравил жену с Днём всех влюблённых», «Спецзаказ к 14 февраля будет особо одиноким», «Одинокий мужчина без вредных привычек ищет вторую половинку».

Судя в какой машине едет плюшевое животное – то ему только одна дорога. Видать, кто-то на днях решил распрощаться со своим любимцем.

мусоровоз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка
Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка
Общество, 14.02.2022
Игрушечный «Кинг-Конг» успел испугать одного водителя
В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак
В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак
Общество, 14.02.2022
В приютах сейчас находятся более 600 собак
Жителям Бурятии посоветовали, как выбрать подарки к 14 февраля
Жителям Бурятии посоветовали, как выбрать подарки к 14 февраля
Общество, 14.02.2022
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать ювелирное изделие и парфюмерную продукцию
15 февраля отключат светофоры на трёх улицах Улан-Удэ
15 февраля отключат светофоры на трёх улицах Улан-Удэ
Общество, 14.02.2022
Энергетики будут проводить плановые работы
Стал известен самый «свадебный» год в Бурятии
Стал известен самый «свадебный» год в Бурятии
Общество, 14.02.2022
Интересные факты привели в Бурятстате ко Дню святого Валентина
Жителей Бурятии призвали не класть ногу на ногу в дацанах
Жителей Бурятии призвали не класть ногу на ногу в дацанах
Общество, 14.02.2022
Представители дацана опубликовали правила поведения в буддийском храме
В Агинском станцевали ёхор с помощью автомобилей
В Агинском станцевали ёхор с помощью автомобилей
Общество, 14.02.2022
Агинцы исполнили народный танец, не выходя из машин
Индия отменила карантин для иностранных туристов
Индия отменила карантин для иностранных туристов
Общество, 14.02.2022
Теперь вместо карантина путешественники будут обязаны в течение семи дней заниматься самонаблюдением
В Бурятии дистант грозит школам, где заболеют 20% детей
В Бурятии дистант грозит школам, где заболеют 20% детей
Общество, 14.02.2022
Разъяснения дал главный санврач республики Сергей Ханхареев
В Улан-Удэ впервые появятся наземный надувной батут и уникальная арка
В Улан-Удэ впервые появятся наземный надувной батут и уникальная арка
Общество, 14.02.2022
Необычные объекты установят возле Гостиных рядов
COVID-19 в Бурятии продолжает отступление
COVID-19 в Бурятии продолжает отступление
Общество, 14.02.2022
Заболеваемость остаётся высокой, но преобладают лёгкие формы заболевания
В Улан-Удэ впервые этой зимой отменили уроки из-за морозов
В Улан-Удэ впервые этой зимой отменили уроки из-за морозов
Общество, 14.02.2022
Учащиеся начальной школы остались дома
В улан-удэнской колонии проходит конкурс «А ну-ка, девушки!»
В улан-удэнской колонии проходит конкурс «А ну-ка, девушки!»
Общество, 14.02.2022
Конкурсантки соревновались в нескольких этапах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^