Улан-удэнцев рассмешила «арестованная» мусоровозом обезьянка

Игрушечный «Кинг-Конг» успел испугать одного водителя



«Прикованного» пассажира запечатлели пассажиры в Улан-Удэ. Плюшевую обезьянку закрепили манипуляторами на задней кабине мусоровоза, и все пассажиры сзади могли им полюбоваться его поездкой в «последний путь». Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude, где подписчики проявили живой интерес к игрушке и начали придумывать смешные комментарии.



«Кинг-Конг жив»,

«Вчера видела на Бабушкина»,

«Сейчас зоозащитники заговорят о жестоком обращении с Кинг-Конгом»,

«Я ехала за ним и испугалась сначала»,

«Хорошо работать водителем мусоровоза, подарки можно не покупать»,

«Госномер не видно, повод для штрафа. А игрушка для отвода глаз сотрудников ГИБДД»,

«Это когда не дождался маршрутки с сотых кварталов», «О боже! Отпустите бедное животное».



Пользуясь случаем, сегодня в День всех влюблённых, некоторые подписчики поделились тематическими комментариями.



«Когда не поздравил жену с Днём всех влюблённых», «Спецзаказ к 14 февраля будет особо одиноким», «Одинокий мужчина без вредных привычек ищет вторую половинку».



Судя в какой машине едет плюшевое животное – то ему только одна дорога. Видать, кто-то на днях решил распрощаться со своим любимцем.



