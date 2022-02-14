В приютах сейчас находятся более 600 собак
За минувшие выходные в Улан-Удэ отловлено 83 безнадзорных собаки, сообщили в комитете городского хозяйства.
Всего, по данным на 14 февраля, в приютах подрядных организаций по отлову содержатся 635 собак. Из них 614 в холке выше 25 см, и согласно указу главы Бурятии, такие собаки на улицу пока выпускаться не будут.
С начала года 164 собаки переданы новым владельцам.
Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.
По этим номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:
22-66-62, 22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район
В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак
Общество, Фото:
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