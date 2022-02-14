В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В приютах сейчас находятся более 600 собак



За минувшие выходные в Улан-Удэ отловлено 83 безнадзорных собаки, сообщили в комитете городского хозяйства.



Всего, по данным на 14 февраля, в приютах подрядных организаций по отлову содержатся 635 собак. Из них 614 в холке выше 25 см, и согласно указу главы Бурятии, такие собаки на улицу пока выпускаться не будут.



С начала года 164 собаки переданы новым владельцам.



Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.



По этим номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:



22-66-62, 22-75-88 - Советский район

+7-924-456-04-99 - Октябрьский район

44-30-00 - Железнодорожный район

