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В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак

В Улан-Удэ за выходные поймали более 80 собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В приютах сейчас находятся более 600 собак

За минувшие выходные в Улан-Удэ отловлено 83 безнадзорных собаки, сообщили в комитете городского хозяйства.

Всего, по данным на 14 февраля, в приютах подрядных организаций по отлову содержатся 635 собак. Из них 614 в холке выше 25 см, и согласно указу главы Бурятии, такие собаки на улицу пока выпускаться не будут.

С начала года 164 собаки переданы новым владельцам.

Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.

По этим номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:

22-66-62, 22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район 
собаки

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