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Жителям Бурятии посоветовали, как выбрать подарки к 14 февраля

Жителям Бурятии посоветовали, как выбрать подарки к 14 февраля
Общество,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать ювелирное изделие и парфюмерную продукцию

Управление Роспотребнадзора по Бурятии в честь Дня святого Валентина опубликовало правила выбора ювелирных изделий и парфюмерной продукции. Ведомство рекомендует, в первую очередь, приобретать украшения в специализированных магазинах с хорошей репутацией.

- С 12 декабря 2019 года разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней при соблюдении всех правил продажи ювелирных изделий. При этом покупатель вправе отказаться от ювелирного изделия, приобретённого дистанционным способом в любое время до его передачи, а после его передачи - в течение семи дней, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара у продавца, и потребительская упаковка, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации, а также ввезенных на ее территорию, осуществляется только при наличии на них оттисков государственных пробирных клейм.

Прежде чем приобрести парфюмерную или косметическую продукцию, Роспотребнадзор советует посмотреть упаковку, она не должна вызывать подозрений.

Также ведомство напоминает, что для соблюдения прав потребителей и пресечения распространения контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года правительством России введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.

- По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в отношении её потребительских свойств, поскольку предусмотренное статьей 25 Закона «О защите прав потребителей» право на обмен товара надлежащего качества (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463) на парфюмерно-косметические изделия не распространяется, - отмечает Роспотребнадзор.

Кроме того, управление рекомендует воздержаться от дистанционной покупки товаров у продавца, которые не предоставил потребителю сведения о себе.
Роспотребнадзор подарки день святого валентина

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