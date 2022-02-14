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Алиса Жамбалова завоевала «серебро» на кубке Восточной Европы

Алиса Жамбалова завоевала «серебро» на кубке Восточной Европы
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Соревнования проходили в Подмосковье

Алиса Жамбалова завоевала серебряную медаль кубка Восточной Европы. Турнир проходил с 11 по 13 февраля в Московской области, в Красногорске.

На дистанции 10 километров свободным стилем спортсменка из Бурятии финишировала со вторым временем 25:04.5, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.

Побороться за кубок приехали 223 спортсмена. Помимо Алисы Жамбаловой, здесь выступили лыжники и лыжницы из Татарстана, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Рязанской и Тамбовской областей, Москвы и Подмосковья.

Напомним, недавно Алиса Жамбалова завоевала три золотые медали чемпионата Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам в Красноярске.
Бурятия Алиса Жамбалова лыжные гонки лыжный спорт спорт кубок

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