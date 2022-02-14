Боксёр из Бурятии победил на всероссийском турнире

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Чите определены победители турнира Александра Бахтина



12 февраля в Чите завершился пятый юбилейный всероссийский турнир по боксу среди мужчин имени чемпиона мира среди профессионалов, мастера спорта международного класса Александра Бахтина на призы «Удоканской меди». В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов из 17 регионов России.



Победителем в весовой категории до 63,5 кг стал боксёр из Бурятии Александр Гындунов. В финале он одержал победу над Магомедом Мамаевым из Нижневартовска. В весовой категории до 71 кг третье место занял ещё один бурятский спортсмен – Вадим Лубсанов.



Как сообщает федерация бокса России, также победителями соревнований в своих весовых категориях стали:

До 51 кг: Дмитрий Наимов (Дзержинск, Нижегородская область);

До 54 кг: Вячеслав Вологдин (Чита, Забайкальский край);

До 57 кг: Юрий Двали (Балашиха, Московская область);

До 60 кг: Егор Алексеев (Санкт Петербург);

До 63,5 кг: Александр Гындунов (Улан-Удэ, Бурятия);

До 67 кг: Худобахш Авджамилов (Балашиха, Московская область);

До 71 кг: Александр Швалов (Краснокаменск, Забайкальский край);

До 75 кг: Егор Шапочанский (Иркутск, Иркутская область);

До 80 кг: Назар Андреев (Якутск, Саха – Якутия);

До 86 кг: Егор Митюшкин (Калининград, Калининградская область);

До 92 кг: Орудж Мамедов (Иркутск, Иркутская область).

