В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -39,-44, по Прибайкалью, юго-западу и югу при облачности -25,-30, днём -17,-22, местами до -12, по северной половине, при облачности -24,-29.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -33,-35, днём -19,-21.
В Бурятии температура опускалась до -44 градусов
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Общество, 15.02.2022
В Улан-Удэ осадков не ожидается
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