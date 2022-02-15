В Бурятии температура опускалась до -44 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -39,-44, по Прибайкалью, юго-западу и югу при облачности -25,-30, днём -17,-22, местами до -12, по северной половине, при облачности -24,-29.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -33,-35, днём -19,-21.

