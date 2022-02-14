Жителям Бурятии предлагают написать о Кяхте

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовал открытый литературный конкурс «На страницах города...»



В Бурятии проходит третий открытый литературный конкурс «На страницах города…». Мероприятие проводится в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города Кяхта.



Участников конкурса распределят по трём возрастным группам: от 6 до 14 лет, от 15 до 23 лет и от 24 лет и старше. Предлагается написать литературную работу на темы:

- «Кяхта в душе моей…» (о ярких значимых событиях и фактах города Кяхта);

- «В летописи Кяхты мой современник» (о людях, внёсших вклад в развитие города Кяхта или его отдельных направлений);

- «Где эта улица, где этот дом?» (из воспоминаний: городские пейзажи, объекты ныне исчезнувшие либо претерпевшие изменения);

- «А он(а) ведь тоже из Кяхты…» (знаменитые уроженцы (выходцы) Кяхты, проживавшие или ныне проживающие за её пределами);

- «Армия и Кяхта: сплетенье судеб» (о вкладе военнослужащих в развитие г. Кяхта, о совместных памятных датах и мероприятиях, о выдающихся военнослужащих г. Кяхта).

Творческие работы принимаются до 1 мая включительно.



Победители конкурса награждаются дипломами участников и ценными призами. Творческие работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте администрации МО «Город Кяхта» в текущем году, а также включены в сборник творческих работ для дальнейшего издания к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.



Возрастное ограничение 6+

