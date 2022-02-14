Жителям Бурятии предлагают написать о Кяхте

Стартовал открытый литературный конкурс «На страницах города...»
В Бурятии проходит третий открытый литературный конкурс «На страницах города…». Мероприятие проводится в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города Кяхта.
Участников конкурса распределят по трём возрастным группам: от 6 до 14 лет, от 15 до 23 лет и от 24 лет и старше. Предлагается написать литературную работу на темы:
- «Кяхта в душе моей…» (о ярких значимых событиях и фактах города Кяхта);
- «В летописи Кяхты мой современник» (о людях, внёсших вклад в развитие города Кяхта или его отдельных направлений);
- «Где эта улица, где этот дом?» (из воспоминаний: городские пейзажи, объекты ныне исчезнувшие либо претерпевшие изменения);
- «А он(а) ведь тоже из Кяхты…» (знаменитые уроженцы (выходцы) Кяхты, проживавшие или ныне проживающие за её пределами);
- «Армия и Кяхта: сплетенье судеб» (о вкладе военнослужащих в развитие г. Кяхта, о совместных памятных датах и мероприятиях, о выдающихся военнослужащих г. Кяхта).
Творческие работы принимаются до 1 мая включительно.
Победители конкурса награждаются дипломами участников и ценными призами. Творческие работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте администрации МО «Город Кяхта» в текущем году, а также включены в сборник творческих работ для дальнейшего издания к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
Возрастное ограничение 6+
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