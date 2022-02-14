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В Бурятии диспетчеров 112 просят привезти пиццу и пополнить баланс счёта

В Бурятии диспетчеров 112 просят привезти пиццу и пополнить баланс счёта
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
40% звонков в службу 112 были ложными

За 2021 год на телефон экстренной помощи службы 112 в Бурятии поступило более 420 тысяч обращений от граждан. Из них порядка 170 тысяч были звонков были ошибочными и ложными.

- За 2021 год из более 420 тысяч звонков 170 тысяч были ложными. Во время звонка у гражданина мобильник может находиться в кармане, так как для номера не требуется разблокировка телефона, либо граждане отдают свой аппарат поиграть ребёнку. Также, граждане в магазинах для проверки своего телефона звонят в службу экстренной помощи и сбрасывают, так как сим-карта для звонка не требуется. Хотелось бы обратиться к гражданам, если вы по каким-то причинам набрали номер «112», то просим не сбрасывать трубку, а предупредить диспетчера, что звонок был ошибочный, так как ему приходится перезванивать звонящему абоненту и убедиться, что с ним всё в порядке, таким образом, тратится драгоценное время на оказание реальной помощи, - сообщил начальник центра обработки вызовов «Служба 112» Буянто Бадмажапов.

Более того, звонящие иногда могут беспокоить диспетчеров экстренной службы просьбами привезти им пиццу или попросить пополнить баланс на телефон.

- Диспетчер обязан проводить анализ обращения и в результате наводящих вопросов удаётся узнать – это ли ребёнок балуется или случилось какое-то происшествие. Граждане иногда заказывают пиццу, просят пополнить баланс мобильного телефона, таких заявок очень много, - дополнил Бадмажапов.

Стоит помнить, что при звонке в «112» разговор записывается, и вычислить звонившего не составит труда благодаря современному оборудованию. За заведомо ложный вызов грозит административный штраф в размере от одной до 1,5 рублей. Ответственность при этом наступает, по общему правилу, с 16-ти лет.
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