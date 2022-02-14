В Бурятии выбрали лучшие магтаалы

Они прозвучат на освящении статуи Арьяа-Баала
11 февраля в Улан-Удэ состоялась церемония награждения участников республиканского конкурса «Арьяа-Баала бурханай магтаал». Конкурс проводился в рамках подготовки к освящению статуи божества Арьяа-Баала, которая строится в селе Санага Закаменского района Бурятии.
На суд экспертного совета было представлено 23 текста. Участниками конкурса стали представители из Хоринска, Еравны, Иволги, Кижинги, Заиграево, Агинского округа, Закамны, Улан-Удэ и Санкт-Петербурга. Жюри было отобрано три лучших магтаала для дальнейшей работы. По условиям конкурса на втором этапе авторы представляли уже готовое музыкальное произведение.
За первое место приз в размере 55000 рублей вручено коллективу из села Санага Закаменского района. Автор слов Борис Тарбаев, автор музыки и исполнитель Баир Тарбаев, аранжировщик Александр Чойбсонов.
Приз в размере 50000 рублей присуждён коллективу работников Ульдургинского сельского дома культуры Еравнинского района, занявшему второе место. Авторы слов: Алексей Цырендылыков и Бато Зориктуев. Музыку сочинил Алексей Цырендылыков, исполняли магтаал Чимит Санжимитупов, Алексей Цырендылыков и Баярма Лайдапова.
45000 рублей за третье место вручено автору слов Соёлме Бадмацыреновой из села Санага Закаменского района и Бутидэй Дондогсэрэн, автору музыки и исполнителю магтала, солисту национального театра песни и танца «Байкал», заслуженному артисту Бурятии.
13 июля на освящении статуи состоится премьера всех трёх магтаалов, сообщает благотворительный фонд «Нэгэдэл».
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