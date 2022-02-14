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В Татарстане учат бурятский язык

В Татарстане учат бурятский язык
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Учебники по бурятскому «уехали» в Казань

Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности отправил D

В столицу Татарстана отправили учебники и другие издания для детей бурят, проживающих в Казани.

В 2016 году Сэсэгма Шараева-Бубеева основала и возглавила национально-культурную автономию бурят Казани при ассамблее народов Татарстана и доме дружбы.

- При поддержке министерства образования и науки Республики Татарстан была образована в 1995 году уникальная школа, которая не имеет аналогов. Дети разных национальностей имеют возможность изучать в ней родные языки. Директором школы работает Маринэ Мануиловна Хуханашвили. Узнав об этом, я тут же решила открыть отделение бурятского языка. С того времени на протяжении 5 лет дети наших земляков имеют возможность изучать бурятский язык. Вначале было совсем мало учеников. Однако год за годом количество семей с детьми, переехавших жить в Казань, увеличивалось. Соответственно, учеников становилось больше, и сегодня школу посещают около 15 детей, - рассказывает Сэсэгма Викторовна.

В первое время она обходилась своими материалами, сохранившимися ещё со студенческих лет. Приехав в Бурятию во время отпуска, Сэсэгма Шараева-Бубеева обратилась в центр «Бэлиг», с который выделил коробку учебно-методическую литературу и наглядные пособия по изучению бурятского языка.

В 2021 же году, благодаря финансированию у бурятского отделения многофункциональной воскресной школы города Казань появилась возможность закупить книги на класс-комплект. В результате были предоставлен учебно-методический комплекс «Амар мэндэ-э!», состоящий из учебного пособия, рабочей тетради, книги для родителей и аудио-приложения. Кроме того, в Татарстан было отправлено ещё несколько наименований школьной литературы на бурятском языке.

В дальнейшем в Татарстане планируют ещё заказать наглядные пособия для организации обучения бурятскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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