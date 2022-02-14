15 февраля отключат светофоры на трёх улицах Улан-Удэ

Энергетики будут проводить плановые работы



В Улан-Удэ завтра, 15 февраля, отключат несколько светофоров. Это связано с плановым отключением электроэнергии ПО «ГЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь».



15 февраля с 13:00 до 17:00 будут отключены светофоры по улицам Куйбышева, Борсоева, Воровского.



- Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны на дорогах! – призвали в комитете городского хозяйства.

