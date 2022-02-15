Школьников Бурятии приглашают на конкурс о защите данных

Голосование выберет лучших в номинациях «Плакат» и «Видеоролик»
С 8 февраля по 21 ноября в Бурятии пройдёт конкурс «Защити свои персональные данные» среди школ и колледжей республики. Он направлен на привлечение внимания участников к вопросам, связанным с распространением и защитой персональных данных в интернете.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Плакат» и «Видеоролик». По итогам конкурса в каждой номинации будут определены три лауреата, занявшие места по итогам голосования, а также будет назван участник, получивший гран-при конкурса по итогам голосования членов жюри.
Приём работ по всем номинациям осуществляется до 11 ноября. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте управления Роскомнадзора по РБ.
Положение можно посмотреть на официальном сайте министерства образования и науки республики, сообщает пресс-служба ведомства.
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