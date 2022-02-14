Стал известен самый «свадебный» год в Бурятии





Сегодня, 14 февраля – День Святого Валентина или День всех влюблённых. К празднику Бурятстат привёл статистику, сколько пар в 2021 году зарегистрировали брак.В январе-ноябре 2021 года в республике зарегистрировали свой брак 4802 пары, а 4110 его расторгли.В расчёте на 1000 населения количество браков в сравнении с январём-ноябрем 2020 года увеличилось на 17,8 %, разводов – на 31,4 %.Наибольшее количество браков в Бурятии было зарегистрировано в 1960 году – 8606 пар, или 12,2 на 1000 населения, при этом расторгли свой брак 361 пара или 1,9 на 1000 населения. Наименьшее количество разводов было отмечено в 1950 году - 141 пара расторгли свой брак или коэффициент разводимости составил 0,2 на 1000 населения, сообщает Бурятстат.