Жителей Бурятии призвали не класть ногу на ногу в дацанах

Представители дацана опубликовали правила поведения в буддийском храме
Как сообщают представители Диважин дугана, который находится на Верхней Берёзовке, дацан имеет три двери. Входить нужно в левую дверь, правая дверь служит выходом. Центральная дверь используется священнослужителями только при больших религиозных церемониях.
- При входе в дацан женщины по обычаю должны пропускать мужчин вперед. Также на входе необходимо снять головной убор. Мобильные телефоны нужно отключить. Если вы хотите что-то сфотографировать или снять на камеру внутри храма, нужно спросить разрешения у священнослужителя. Нередко в некоторых дацанах любое фото или видеосъёмка запрещена, - уточняет дацан.
Верующие обходят ступы, храмы, статуи и изображения буддийских божеств внутри храма по часовому кругу, а не наоборот. При этом в храме для того, чтобы отойти от алтаря, нужно сделать три шага назад и только потом можно повернуться спиной̆. Если вы решите остаться на молебне, то нельзя сидеть, закинув ногу на ногу, вытягивать ноги в сторону алтаря или священнослужителя.
У выхода стоит ёмкость с освящённой̆ водой̆ – аршаном, он очищает от скверны. Наливать можно самостоятельно. Аккуратно налить немного аршана в левую ладонь, не проливая на пол, и выпить в три глотка. Остатками можно омыть лицо и голову.
В дугане не следует громко разговаривать, смеяться, шумно себя вести, держать руки в кармане.
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