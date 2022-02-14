В Агинском станцевали ёхор с помощью автомобилей





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ ЧИТА / ЗАБАЙКАЛЬЕ (@chita_city)



Подписчики chita_city прокомментировали этот зажигательный танец на машинах:



- Очень круто и почти синхронно.

- Какие оригинальные, молодцы, и без нарушений.

- Молодцы, что чтут свои традиции.



Около 14 автомобилей поучаствовали в ёхоре, исполнив его синхронно. Народный танец получил новое воплощение в условиях пандемии.



Ёхор— народный танец-хоровод у бурят. Распространён во всей этнической Бурятии. Исполняется под аккомпанемент оркестра или а капелла, под дружный напев. Группа танцующих, держась за руки и покачиваясь, с пением движется по кругу медленными шагами. На припеве движение убыстряется, шаги сменяются прыжками.

Подписчики chita_city прокомментировали этот зажигательный танец на машинах:- Очень круто и почти синхронно.- Какие оригинальные, молодцы, и без нарушений.- Молодцы, что чтут свои традиции.Около 14 автомобилей поучаствовали в ёхоре, исполнив его синхронно. Народный танец получил новое воплощение в условиях пандемии.Ёхор— народный танец-хоровод у бурят. Распространён во всей этнической Бурятии. Исполняется под аккомпанемент оркестра или а капелла, под дружный напев. Группа танцующих, держась за руки и покачиваясь, с пением движется по кругу медленными шагами. На припеве движение убыстряется, шаги сменяются прыжками.

Рёв моторов и звуки ёхора — так автолюбители из Забайкалья отметили Сагаалган, пишет телеграм-канал Babr Mash.Ковид внёс свои коррективы не только в будни, но и в праздники — многие привычные гуляния в Белый месяц пришлось перевести в онлайн-режим или вовсе отменить. Вот владельцы машин из села Агинское и решили это дело исправить.Они собрались на пустыре и станцевали национальный танец, прямо не выходя из железных коней. Всё по правилам — маски, дистанция и зажигательный ритм ёхора в колонках. ⠀