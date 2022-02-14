Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Спортсмены республики завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды



ХХ всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сибири» принёс сборной Бурятии 7 медалей. В течение трёх соревновательных дней были разыграны медали в дисциплинах: «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». В этом году в турнире приняли участие более 700 участников из 16 регионов России.



Первые для команды золотые медали завоевала Дарина С. среди девушек 13-15 лет в разделах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» в весовой категории до 42 кг. Спортсменка одержала победы, закончив бои досрочно. Ещё одна золотая медаль у Динары Ц. среди девушек 13-14 лет в разделе «фулл-контакт» в весовой категории до 44 кг. Финальный поединок спортсменка провела с представительницей Иркутской области.



Серебряными призёрами турнира в разделе «фулл-контакт» среди юношей 13-14 лет стали Александр Б. в весовой категории до 66 кг и Радислав Б. в весовой категории до 55 кг.



Бронзовые медали соревнований завоевали Юлиана К. среди девушек 11-12 лет в разделе «лайт-контакт» и Анатолий Сидоров в разделе «фулл-контакт» среди мужчин до 75 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

