Теперь вместо карантина путешественники будут обязаны в течение семи дней заниматься самонаблюдением
Власти Индии снова решили смягчить правила въезда для иностранных туристов - с 14 февраля отменяется обязательный семидневный карантин по прибытии в страну. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующее постановление.
Теперь вместо карантина путешественники будут обязаны в течение семи дней заниматься самонаблюдением, а в случае появления подозрительных симптомов отправиться на изоляцию. Требование сдачи повторного ПЦР-теста на восьмой день пребывания в Индии также отменяется.
Кроме того, власти страны освободили от ПЦР-тестирования граждан 82 государств при наличии у них сертификата вакцинации. Однако Россия не попала в этот список.
Перед прибытием в Индию туристы должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha и загрузить в анкету необходимые медицинские документы. Также всем путешественникам рекомендуется установить приложение Aarogya Setu.
Индия отменила карантин для иностранных туристов
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