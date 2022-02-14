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В Иркутске таможенники изъяли у граждан Монголии 9,8 тыс долларов и 259 тыс рублей

В Иркутске таможенники изъяли у граждан Монголии 9,8 тыс долларов и 259 тыс рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
С валютой иностранцы прилетели из Улан-Батора

Таможенники в аэропорту Иркутска изъяли у двух граждан Монголии незаконно перемещенные через границу в размере 9,8 тысяч долларов США и 259 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Валюту сотрудники обнаружили во время таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших разными авиарейсами в феврале 2022 года в Иркутск из столицы Монголии - Улан-Батора.

Так, в дорожной сумке одного из граждан иркутские таможенники обнаружили 19,8 тысяч долларов США, в сумке второго - более одного миллиона рублей.

Как оказалось, оба нарушителя не внесли наличку в декларацию и проследовали по «зелёному» коридору, не предназначенному для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию.

Таким образом, ввоз денег без письменной декларации у одного нарушителя составило 9,8 тысяч долларов, второго – 259 тысяч рублей.

В отношении граждан иркутские таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях. Валюта изъята и конфискована в доход государства незадекларированных денежных средств.

В соответствии с законодательством, физические лица при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

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