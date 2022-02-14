В Иркутске таможенники изъяли у граждан Монголии 9,8 тыс долларов и 259 тыс рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

С валютой иностранцы прилетели из Улан-Батора



Таможенники в аэропорту Иркутска изъяли у двух граждан Монголии незаконно перемещенные через границу в размере 9,8 тысяч долларов США и 259 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.



Валюту сотрудники обнаружили во время таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших разными авиарейсами в феврале 2022 года в Иркутск из столицы Монголии - Улан-Батора.



Так, в дорожной сумке одного из граждан иркутские таможенники обнаружили 19,8 тысяч долларов США, в сумке второго - более одного миллиона рублей.



Как оказалось, оба нарушителя не внесли наличку в декларацию и проследовали по «зелёному» коридору, не предназначенному для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию.



Таким образом, ввоз денег без письменной декларации у одного нарушителя составило 9,8 тысяч долларов, второго – 259 тысяч рублей.



В отношении граждан иркутские таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях. Валюта изъята и конфискована в доход государства незадекларированных денежных средств.



В соответствии с законодательством, физические лица при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.



