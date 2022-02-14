В его состав войдут 5 вузов
В Иркутске состоялся круглый стол по вопросам создания межвузовского военного учебного центра (ВУЦ) в Иркутской области. В обсуждении участвовали представители Госдумы РФ и регионального правительства, ректоры высших учебных заведений Иркутска и Ангарска.
Появление межвузовского военного центра поможет студентам учебных заведений, где нет военных кафедр, проходить службу без отрыва от занятий. В Иркутской области в состав данной организации могут войти ИрНИТУ, ИрГАУ имени А.А. Ежевского, ИрГУПС, МГТУ ГА и АНГТА (Ангарск).
Как отметил ректор ИрНИТУ Михаил Корняков, в ближайшие годы министерство обороны РФ планирует создавать межвузовские центры по всей территории страны. Иркутский политех готов запустить работу такого ВУЦ в качестве пилотного проекта, распространив опыт подготовки военных кадров на другие вузы с инженерным уклоном. Он подчеркнул, что по итогам круглого стола в пяти университетах региона пройдут социальные опросы. Анкетирование покажет интерес молодёжи к военному образованию. Также в адрес губернатора региона направят письмо с просьбой оказать поддержку в создании центра. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
В Иркутской области создадут межвузовский военный учебный центр
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