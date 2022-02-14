В Иркутской области создадут межвузовский военный учебный центр

В его состав войдут 5 вузов



В Иркутске состоялся круглый стол по вопросам создания межвузовского военного учебного центра (ВУЦ) в Иркутской области. В обсуждении участвовали представители Госдумы РФ и регионального правительства, ректоры высших учебных заведений Иркутска и Ангарска.



Появление межвузовского военного центра поможет студентам учебных заведений, где нет военных кафедр, проходить службу без отрыва от занятий. В Иркутской области в состав данной организации могут войти ИрНИТУ, ИрГАУ имени А.А. Ежевского, ИрГУПС, МГТУ ГА и АНГТА (Ангарск).



Как отметил ректор ИрНИТУ Михаил Корняков, в ближайшие годы министерство обороны РФ планирует создавать межвузовские центры по всей территории страны. Иркутский политех готов запустить работу такого ВУЦ в качестве пилотного проекта, распространив опыт подготовки военных кадров на другие вузы с инженерным уклоном. Он подчеркнул, что по итогам круглого стола в пяти университетах региона пройдут социальные опросы. Анкетирование покажет интерес молодёжи к военному образованию. Также в адрес губернатора региона направят письмо с просьбой оказать поддержку в создании центра. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

