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В Улан-Удэ впервые появятся наземный надувной батут и уникальная арка

В Улан-Удэ впервые появятся наземный надувной батут и уникальная арка
Общество, 
Необычные объекты установят возле Гостиных рядов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил на странице в соцсетях о планах по благоустройству в центре города, возле Гостиных рядов.

Ремонт общественной территории вокруг Гостиных рядов будет проведён в этом году. Ожидается увеличение озеленения, за счет насаждения новых газонов. Появятся велодорожки и две велопарковки, а также новые скамейки. Шутенков отмечает, что решится проблема с заездом автотранспорта на тротуары, благодаря установке автоматического шлагбаума на въезде.

Для детей построят новое развлечение – первый в Бурятии наземный надувной батут размером четыре на десять метра.


Сюрпризы на этом не кончаются – известный художник Даши Намдаков подарит Улан-Удэ скульптуру «Мальчик с птичкой». Композицию установят в центре фонтана в Шахматном сквере.


Здесь же появится «Арка влюблённых» с уникальной акустикой: если двое по разные стороны арки будут говорить шёпотом во внутренние ниши арки, то они отчётливо услышат друг друга, при этом их разговор не услышат окружающие.






Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году в Улан-Удэ завершился масштабный ремонт на площади Революции. Площадь теперь разделена на несколько зон – тайга, горы, тундра. Здесь появились большие качели и сухой фонтан. О прежних ярмарках, а также массовых мероприятиях (в том числе и митингах) на площади Революции теперь придётся забыть.


благоустройство батут Гостиные ряды

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