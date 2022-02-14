Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабли условного противника

Боевой корабль проводит учения в акватории Охотского моря



Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря. После совместного маневрирования в Охотском море отряд разделился на тактические группы кораблей и выполнил первый эпизод учебно-боевых упражнений по уничтожению кораблей условного противника из артиллерийских установок.



Одна корабельная ударная группа в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника. Вторая тактическая группа в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и корвета «Гремящий» провела артиллерийские стрельбы по морским целям, условно выполняющим роль десантного отряда противника.



Вскоре, в рамках учения, экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработав нормативы по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.



- В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.



Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

