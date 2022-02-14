Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабли условного противника

Боевой корабль проводит учения в акватории Охотского моря
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря. После совместного маневрирования в Охотском море отряд разделился на тактические группы кораблей и выполнил первый эпизод учебно-боевых упражнений по уничтожению кораблей условного противника из артиллерийских установок.
Одна корабельная ударная группа в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника. Вторая тактическая группа в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и корвета «Гремящий» провела артиллерийские стрельбы по морским целям, условно выполняющим роль десантного отряда противника.
Вскоре, в рамках учения, экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, отработав нормативы по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
- В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабли условного противника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учебники по бурятскому «уехали» в Казань
В его состав войдут 5 вузов
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Боевой корабль проводит учения в акватории Охотского моря
Они прозвучат на освящении статуи Арьяа-Баала
Малышей назвали Викторией и Дмитрием
Меры продлены до марта из-за роста количества случаев заболевания
Соревнования проходили в Подмосковье
Девочек назвали Жаргалма и Зоригма
В Чите определены победители турнира Александра Бахтина
Спортсмены республики завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды
Сухие пайки получают школьники-льготники
Долгожительница Анна Петровна Протасова награждена медалью «За отличие в охране государственной границы»
Особенное удивление у жителей центральных регионов вызвал «двойной новый год» и «главный справа»
Эфир с участием жителя Бурятии планируют показать на этой неделе