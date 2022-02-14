В Забайкалье продлили действующие антиковидные ограничения

Меры продлены до марта из-за роста количества случаев заболевания



В Забайкальском крае оставили без изменений все действующие на данный момент антиковидные меры. Постановление подписано 11 февраля. Основанием для этого послужили рекомендации главного государственного санитарного врача региона. Это связано с увеличением количества случаев заболевания населения COVID-19 за последние дни.



До 1 марта общепит работает до 23:00. При проведении банкетов, фуршетов, свадеб, и иных подобных мероприятий общепиту разрешается работать до часу ночи при соблюдении следующих условий:

- не позднее, чем за два календарных дня до проведения направить уведомление в Роспотребнадзор и министерство экономического развития;

- привлекать к проведению мероприятий сотрудников, работающих на постоянной основе в общепите;

- у сотрудников должен быть документ о вакцинации;

- наличие у посетителей документа о вакцинации;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5−2 метров друг от друга и присутствие не более 70% посетителей от единой пропускной способности. А в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет, − не более 50%.



Также продлены ограничения в отношении деятельности ночных клубов, кальянных, детских лагерей дневного пребывания, очных репетиций групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами (исключение дистанционный способ).



По-прежнему под запретом физкультурные, зрелищные, досуговые развлекательные, публичные мероприятия с участниками младше 18 лет.



На объектах оптовой и розничной торговли, предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале – один человек на четыре квадратных метра свободной площади торгового зала.



Заполняемость посетителями не более 50% от пропускной способности помещений музеев, библиотек, 70% - кинотеатров, театров, концертных организаций, саун, бань (при отсутствии лиц, не достигших 18, при наличии их 50%). Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



