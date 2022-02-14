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В Агинском округе перенесён всероссийский турнир по борьбе

В Агинском округе перенесён всероссийский турнир по борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат памяти Базара Ринчино передвинут на неопределённую дату

В Агинском Бурятском округе проведение всероссийского турнира – 59-го открытого окружного чемпионата по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино и научно-практической конференции по актуальным вопросам развития бурятской борьбы «Бухэ барилдаан» переносятся на более поздний срок.

- Традиционно турнир памяти Базара Ринчино проходит в феврале, в канун Дня защитника Отечества. В этом году его планировали провести 18-20 февраля, а также 18 февраля провести научно-практическую конференцию. После утверждения новых дат информация будет доведена до всех участников, - отметил начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации округа Булат Бальжинимаев.

Напомним, что в целях профилактики распространения штаммов коронавируса в регионе, постановлением губернатора Забайкальского края с 29 января до 1 марта отменены все массовые культурно-спортивные, деловые, развлекательные и зрелищные мероприятия на территории Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Агинский Бурятский округ чемпионат всероссийский турнир вольная борьба спорт

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