В Агинском округе перенесён всероссийский турнир по борьбе

Чемпионат памяти Базара Ринчино передвинут на неопределённую дату



В Агинском Бурятском округе проведение всероссийского турнира – 59-го открытого окружного чемпионата по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино и научно-практической конференции по актуальным вопросам развития бурятской борьбы «Бухэ барилдаан» переносятся на более поздний срок.



- Традиционно турнир памяти Базара Ринчино проходит в феврале, в канун Дня защитника Отечества. В этом году его планировали провести 18-20 февраля, а также 18 февраля провести научно-практическую конференцию. После утверждения новых дат информация будет доведена до всех участников, - отметил начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации округа Булат Бальжинимаев.



Напомним, что в целях профилактики распространения штаммов коронавируса в регионе, постановлением губернатора Забайкальского края с 29 января до 1 марта отменены все массовые культурно-спортивные, деловые, развлекательные и зрелищные мероприятия на территории Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

