Всё больше школ и детсадов Усть-Ордынского округа изучают бурятский язык

В 19 детских садах УОБО апробируют новую дополнительную программу



В Усть-Ордынском Бурятском округе в 2021 году количество школ с изучением бурятского языка увеличились с 78 до 86, детских садов – с 49 до 57.



– Реализация программных мероприятий и внедрение новых образовательных проектов позволили впервые за последние 10 лет увеличить количество школ и детсадов, где дети получили возможность изучать бурятский язык, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев. – Был обновлён перечень мероприятий, в том числе по выявлению лучшего опыта семейного воспитания на народных традициях и обычаях. Проведены окружные межмуниципальные конкурсы: «Лучшая образовательная организация с этнокультурной составляющей» и конкурс мультфильмов на родном языке «Легенды Байкала», фестиваль КВН на родном языке «Мы живём на Байкале», акция-челлендж «Я говорю на родном языке». Это новые формы работы с детьми по изучению бурятского языка, которые успешно реализованы.



Кроме того, были разработаны и изданы учебно-методические комплекты по бурятскому языку для 1-3 классов образовательных организаций Иркутской области. Это был коллективный труд учёных Иркутской области и Бурятии, ведущих учителей бурятского языка и литературы школ округа и администрации УОБО.



По состоянию на 2022 год изданы учебники бурятского языка для 1, 2 и 3 классов общеобразовательных школ Иркутской области. Готовы к изданию в 2022 году рукописи учебников для 4 и 5 классов. В целом же запланирована работа по подготовке и изданию учебников бурятского языка по 9 класс включительно.



Кроме того, разработана и проходит апробацию в 19 детских садах УОБО парциальная образовательная программа по бурятскому языку для дошкольных образовательных организаций. Разработка учебно-методического комплекта к парциальной программе и создание предмета «Бурятский язык» на верифицированной образовательной онлайн-платформе запланированы в текущем году.



В 2021 году также укреплена материально-техническая база образовательных организаций УОБО. Многофункциональными устройствами, мини-типографиями, интерактивными панелями, конструкторами для сборки 3D-принтеров оснащены 15 образовательных организаций. 57 детских садов получили комплекты интерактивного учебно-наглядного комплекса по бурятскому языку, 78 школ – учебно-методическую литературу на бурятском языке. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



