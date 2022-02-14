В этом году участие также приняли педагоги учреждений дополнительного образования
В Бурятии состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов на лучшее преподавание основ безопасного поведения детей на дорогах. В этом году наряду с педагогами общеобразовательных организаций смогли принять участие педагоги учреждений дополнительного образования.
Участники из Кижингинского, Закаменского, Тарбагатайского, Иволгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Северобайкальского, Джидинского, Бичурского районов и Улан-Удэ представили на суд жюри свои творческие образовательные проекты по привитию навыков безопасного поведения детей на дорогах. Члены экспертной комиссии отдали предпочтение неординарным и практическим проектам, тем работам, которые уже прошли апробацию и реализуются в образовательной организации. Нововведением в этом году стал конкурсный этап — тестирование по основным знаниям правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и основ оказания первой помощи.
По итогам двух конкурсных этапов финала были выбраны лучшие педагоги.
В номинации «Педагог общеобразовательной организации»:
Первое место — Трофимова Т.А., МБОУ «Тугнуйская СОШ», Мухоршибирский район;
Второе место — Николаева Е.П., МАОУ « СОШ № 65 г. Улан-Удэ им. Г.С.Асеева»;
Третье место — Бураева В.Р., ГБОУ «С(К)ОШи V вида».
В номинации «Педагог учреждения дополнительного образования»:
Первое место — Будаев С.Р., ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ»;
Второе место — Намсараева Е.С., МУ ДО «Кижингинский центр детского творчества», Кижингинский район;
Третье место — Гнеушева Т.А., МБОУ ДО «Бичурский дом творчества», Бичурский район.
Участники и победители республиканского конкурса получат грамоты и призы, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
В Бурятии выбрали лучшего детского педагога по ПДД
Общество, Фото:
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