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В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет

В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отметила жительница Заиграевского района

Свой юбилейный 95-й день рождения отметила труженица тыла, жительница Заиграевского района Бурятии Елизавета Филипповна Спиридонова.

Она родилась в селе Унэгэтэй Заиграевского района 10 февраля 1927 года в многодетной семье Филиппа Севастьяновича и Агриппины Семеновны Шурыгиных. Рано осиротела. С малых лет начала работать.

- В годы войны работали все - от мала до велика. И никто не роптал. Все прекрасно понимали, что наши отцы, деды, братья отвоёвывают для нас страну, не жалея жизни идут к Победе. Никто не жаловался, никто не отказывался ни от какой работы. Трудились всем колхозом, об учёбе пришлось на время забыть. Но всё же 7 классов я окончить успела, – рассказывает именинница.

Несмотря на юный возраст, Елизавета вместе со взрослыми трудилась на огородах, выращивала овощи, стригла овец. Она была лучшим стригалем района. За день выполняла смену по стрижке до двухсот голов. За многолетний труд награждена почётными грамотами.

Вместе с супругом Павлом Кирилловичем Спиридоновым вырастили четырёх дочерей. Сейчас у Елизаветы Филипповны 11 внуков и 16 правнуков. В свои 95 лет она полна оптимизма.

В день рождения юбиляра чествовала её большая семья, представители совета ветеранов, отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району. В честь юбилея Елизавете Филипповне вручили поздравительные письма от президента России и главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственное письмо от главы района. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия юбилей долгожитель Заиграевский район

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