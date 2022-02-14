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В Бурятии проводится месячник сплочения воинских коллективов

В Бурятии проводится месячник сплочения воинских коллективов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия месячника проходят и в других регионах Дальнего Востока

В воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Приамурье, Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приморье и Сахалине, в феврале текущего года проводится месячник сплочения воинских коллективов.

- Основная цель данного мероприятия — совершенствование деятельности офицерского и сержантского составов воинских частей по сплочению воинских коллективов и активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих. Особое внимание уделяется повышению роли и значения сержантского состава в воинских коллективах младшего командирского звена, - сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе месячника запланировано более 80 различных мероприятий: беседы, «круглые столы», занятия по изучению руководящих документов, инструктажи. В мероприятиях участвуют представители общественности и ветеранских организаций. Месячник завершится 28 февраля.
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