В Бурятии проводится месячник сплочения воинских коллективов

Мероприятия месячника проходят и в других регионах Дальнего Востока



В воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Приамурье, Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приморье и Сахалине, в феврале текущего года проводится месячник сплочения воинских коллективов.



- Основная цель данного мероприятия — совершенствование деятельности офицерского и сержантского составов воинских частей по сплочению воинских коллективов и активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих. Особое внимание уделяется повышению роли и значения сержантского состава в воинских коллективах младшего командирского звена, - сообщает пресс-служба ВВО.



В ходе месячника запланировано более 80 различных мероприятий: беседы, «круглые столы», занятия по изучению руководящих документов, инструктажи. В мероприятиях участвуют представители общественности и ветеранских организаций. Месячник завершится 28 февраля.

