Конкурсантки соревновались в нескольких этапах
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся первый этап всероссийского конкурса красоты и таланта «А ну-ка, девушки!».
- Конкурс начался с традиционной «визитной карточки», где каждая участница рассказала о себе, о достопримечательностях и красотах своего края. На следующем этапе девушки проявили свои творческие таланты, а кульминацией праздника стал кулинарный конкурс, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Конкурсантки представляли Улан-Удэ, Закаменский район Бурятии и Забайкальский край.
В улан-удэнской колонии проходит конкурс «А ну-ка, девушки!»
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